Анна Нетребко прогулялась по ночному Воронежу и сфотографировалась у храма

фото из Инстаграм Анны Нетребко

28 сентября в Воронеже наконец-то (после многочисленных переносов из-за пандемии) прошел концерт мировой оперной звезды Анны Нетребко. Артистка вместе с мужем Юсифом Эйвазовым и Эльчином Азизовым выступила в Event-Hall. А в наш город певцы приехали накануне. И Анна успела прогуляться по ночному Воронежу. Звезда прошла по проспекту Революции, заглянула в Петровский сквер, на площадь Победы и Советскую площадь, запечатлела воронежские здания в подсветке. А утром в день концерта сфотографировалась возле Благовещенского храма, демократично сидя на лавочке. Подписчики ее блога отметили, что она нашла самые красивые места Воронежа.

- Как мы вас ждали! Встретимся на концерте - также писали воронежские поклонники таланта певицы.

Анну Нетребко воронежцы задарили цветами Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Трехчасовое представление прошло в Event-Hall на ура! После каждой арии зрители восторженно кричали браво. В ближайшее время мы подробнее расскажем о выступлении. А пока можно насладиться видео номера Il bacio ("Поцелуй") - Анна щедро раздавала поцелуи поклонникам.