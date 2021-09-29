Облздрав ответил воронежцам на жалобы по очередям в поликлиники

Мой и твой Воронеж Фото: СОЦСЕТИ

В региональном департаменте здравоохранения прокомментировали жалобы воронежцев на очереди в поликлиники, которые выстраиваются даже на улицах. В последнее время горожане массово жалуются на них в соцсетях.

- Очереди в инфекционных зонах возникают, как правило, в поликлиниках с большим количеством прикрепленного населения. Для сокращения времени ожидания в поликлиниках происходит постоянная внутренняя ротация кадров: привлечение дополнительных специалистов, в том числе для усиления работы процедурных кабинетов для забора биосред для ПЦР-исследований. Приостановка плановых приемов граждан позволила перераспределить нагрузку и направить дополнительные силы на обслуживание пациентов с COVID-19. Однако кадровый ресурс ограничен. И к тому же, в настоящее время отмечается выраженный подъем заболеваемости ОРВИ и COVID-19, в связи с чем количество обращений в поликлиники значительно выросло, медучреждения региона работают в режиме колоссальной перегрузки. К сожалению, обслужить все вызовы на дому физически очень сложно. Время работы кабинетов неотложной помощи увеличено до 22.00 (при обычной работе поликлиник до 20.00), - отметили в облздраве. - Для оказания помощи в поликлиниках работают специально организованные инфекционные зоны для посетителей с признаками острых респираторных инфекций. Кроме того, отдельно выделены красные зоны для лиц с COVID-19. Сюда могут обратиться пациенты с легким течением болезни в удовлетворительном состоянии, у которых есть возможность добраться до поликлиники пешком, если она расположена в шаговой доступности, или на личном транспорте. Разграничением потоков здоровых и больных посетителей в поликлиниках занимаются администраторы и другие ответственные медработники. Специалисты проводят термометрию и не допускают посетителей с признаками ОРВИ в зеленую зону.

Чиновники напомнили, что большую нагрузку испытывает и служба скорой медицинской помощи, а также стационары, где лечение получают пациенты с тяжелым и среднетяжелым течением заболевания, а также лица 60+. Для помощи им в больницах разворачивают дополнительные койки. И если в обычной ситуации дежурный врач работает 16-24 часа в сутки, то время работы в ковидном отделении ограничивается санитарно-эпидемиологическими требованиями 6 часами. То есть для помощи пациентам в сутки требуется 3-4 бригады врачей.

- Для обеспечения бесперебойной деятельности ковидных госпиталей внутри больниц проводится внутренняя и внешняя ротация кадров, что требует привлечения дополнительных ресурсов. На помощь работникам стационаров приходят в том числе врачи из поликлиник и медицинского вуза. Департамент здравоохранения перераспределяет кадровые ресурсы для наиболее сбалансированного оказания помощи как амбулаторным, так и стационарным больным. Приносим извинения за неудобства и просим отнестись с пониманием к ситуации в условиях пандемии, - подчеркнули в облздраве.

Напомним, на днях воронежцы пожаловались на огромную очередь в поликлинику № 14 (улица Туполева, 50) в микрорайоне ВАИ. До этого сообщали о схожих проблемах в детской поликлинике № 8 и в детском отделении поликлиники № 7 в Шилово. В первой большую очередь объяснили сезонным наплывом заболевших и повышенным спросом на справки для кружков. Во второй нехватка педиатров, для приема посоветовали предварительно звонить в регистратуру, правда, там трубку берут крайне редко.