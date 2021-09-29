В краеведческом открывается выставка, посвященная 435-летию Воронежа

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

29 сентября в основном здании Воронежского краеведческого музея (ул. Плехановская, 29) открывается выставка «Столица в центре Черноземья…». Экспозиция приурочена к 435-летию Воронежа. К юбилею города представят его историю с советских времен до наших дней.

Почему Воронеж называют столицей Черноземья? В 1928-м решением советского правительства была создана Центрально-Черноземная область. Ее столицей был утвержден Воронеж - как крупнейший российский черноземный город. ЦЧО существовала до 1934 года. А потом решили, что она слишком громоздкая и неудобная в политическом и экономическом управлении и в 1934-м она была поделена на Воронежскую и Курскую, а затем появились все ныне существующие российские черноземные области. Самыми молодыми из них являются Липецкая и Белгородская. Они существуют в составе Центрально-Черноземного региона России с 1954 года.

Выставка «Столица в центре Черноземья…» с помощью документальных материалов, фотографий, предметов быта, одежды, посуды, картин, рисунков, продукции воронежских предприятий показывает историю города с 1928 года как истинной столицы Черноземья, статус которой город сохраняет де-факто до наших дней.