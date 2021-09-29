Почти в 40% жилых домов Воронежа дали тепло

По состоянию на вечер 28 сентября в Воронеже к теплу подключили 38 процентов жилых домов (1758 из 4656 домов с централизованным отоплением).

- Подключены к теплоносителю школы и дошкольные учреждения, за исключением детского садика № 18, в который тепло придет уже сегодня. В процессе подключения находятся два медицинских учреждения, в которых пуск состоится в ближайшие дни (после завершения работ на инженерных сетях). Еще в четырех объектах пуск отложен до момента завершения плановых работ капитального характера на внутренних или подводящих коммуникациях, - сообщили в мэрии Воронежа.