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Общество29 сентября 2021 8:33

Почти в 40% жилых домов Воронежа дали тепло

Из соцобъектов пока не подключили садик и два медучреждения
Ярослав ИВАНОВ
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По состоянию на вечер 28 сентября в Воронеже к теплу подключили 38 процентов жилых домов (1758 из 4656 домов с централизованным отоплением).

- Подключены к теплоносителю школы и дошкольные учреждения, за исключением детского садика № 18, в который тепло придет уже сегодня. В процессе подключения находятся два медицинских учреждения, в которых пуск состоится в ближайшие дни (после завершения работ на инженерных сетях). Еще в четырех объектах пуск отложен до момента завершения плановых работ капитального характера на внутренних или подводящих коммуникациях, - сообщили в мэрии Воронежа.