Группа «Пикник» все перевернет в Воронеже

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

19 октября в Воронеж приедет группа «Пикник».

Эдмунд Шклярский, Леонид Кирнос, Марат Корчемный и Станислав Шклярский обещают для своих фанатов фееричный музыкальный праздник, в котором найдется место и для старых проверенных хитов, и для сюрреалистических декораций, загадочных видео иллюзий и мистических персонажей. Пока музыканты не торопятся раскрывать все секреты, чтобы не пропал эффект неожиданности происходящего. Но само название тура «Все перевернется» уже готовит зрителя ко встрече с чем-то особенным. И не только потому, что прозвучит одноименная песня и другие, совсем новые композиции. Перевернется в грядущей программе действительно все! Достаточно сказать, что в центре сцены вместо ударной установки будет красоваться черный рояль. Ну или рояль любого другого цвета - главное, что это будет клавишный, а не ударный инструмент. А благодаря мандолине, многие песни зазвучат по-новому, можно сказать, в средневековом стиле.

Точно прозвучат музыкальные визитные карточки группы: романтическая баллада «Твое сердце должно быть моим», величественный как Сфинкс «Египтянин», загадочный «Лиловый корсет», тревожные «Смутные дни». Это лишь некоторые примеры из полного сюрпризов концертного сет-листа.

Концерт пройдет в Event-Hall.

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