Воронежский «Буран» впервые в сезоне победил в основное время

В тяжелой борьбе "ураганные" все же оказались сильнее. Фото: с сайта ХК «Буран»

«Буран» удачно начал тяжелую выездную серию. В упорной борьбе в Орске против «Южного Урала» на 26 минуте счет сумел открыть Артем Чмыхов. У уральцев нашелся ответ в виде гола своего Артема – Севанькаева. Его шайба была забита на 54 минуте, когда орские хоккеисты были в большинстве.

И все же последнее слово осталось за воронежской командой. На 57 минуте точный бросок Дмитрия Попова принес «Бурану» первую победу в основное время в этом сезоне.

- Плохо играли два периода, - сказал после матча Евгений Зиновьев, главный тренер «Южного Урала». - Если в первом еще игра равная была, соперники ждали ошибок друг друга, то во втором соперник нас переиграл по движению, по владению шайбой. В игре нас вратарь держал. В третьем периоде уже мы доминировали весь период, играли, как положено, – и шайбой владели, и моменты создавали. Но, к сожалению, индивидуальные ошибки привели ко второму голу.

У главного тренера «Бурана» Михаила Бирюкова эмоции были прямо противоположные:

- Два периода контролировали игру, как я считаю. Немного перестроились после домашней серии, потому что последние три игры много играли в обороне, хотя постоянно ребят просим играть в атаке и контролировать шайбу. Это, в общем-то, получилось. Два периода здорово сработали и имели достаточно моментов, чтобы сделать более комфортное преимущество в игре. Но пока с реализацией и с большинством у нас проблемы, мы работаем над этим. Считаю, что даже в меньшинстве контролировали игру. Обидный гол пропустили, не повезло. Считаю, что заслуженно победили. Я очень доволен содержанием игры. Ребятам большое спасибо!

«Буран» набрал девять очков и перебрался на 13 место. Впереди матч в Челябинске 30 сентября против местного «Челмета». Будущие соперники «ураганных» сейчас идут на 20 месте с восемью очками. Но если у «Бурана» было девять игр, то у «Челмета» всего семь. В общем, все предвещает очень непростой матч. Начнется игра в 17.00 по московскому времени.