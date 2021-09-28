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Общество28 сентября 2021 19:26

В Воронеже на 4 дня закроют улицу Кулибина

Здесь запланирован ремонт теплотрассы
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Мэрия Воронежа предупредила о том, что до 3 октября будет закрыто движение автотранспорта по улице Кулибина. Это касается участка от Ленинского проспекта до улицы Меркулова. Ограничение вызвано необходимостью разрытия – на магистральном трубопроводе теплотрассы пройдут ремонтные работы.

Движение по улице обещают снова открыть утром воскресенья.

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