Воронежцев приглашают на бесплатную проверку сердечного здоровья

В среду, 29 сентября, в Кольцовском сквере Воронежа пройдет акция, посвященная профилактике заболеваний сердца. В период с 11 до 14 часов горожане смогут совершенно бесплатно проверить состояние своего здоровья и пройти скрининговые обследования: определение глюкозы и общего холестерина крови, степени насыщения крови кислородом, измерение артериального давления, индекса массы тела и сердечно-сосудистого риска, а также получить консультацию терапевта, кардиолога и врача-реабилитолога.

Инструктор санатория «Дон» и танцоры клуба Аргентинского танго «Дон Милонгеро» проведут мастер-классы по укреплению сердечной мышцы. А дети смогут поучаствовать в конкурсе детского рисунка на асфальте. Акция состоится с соблюдением антиководных мер.