Коронавирус установил новый антирекорд в Воронежской области

Коечеый фонд воронежских больниц заполнен на 90% Фото: из архива «КП»

По оперативным данным регионального управления Роспотребнадзора на 28 сентября в Воронежской области выявлен 551 новый случай болезни. Это очередной антирекорд болезни. Накануне было зарегистрировано на 10 случаев меньше. Всего с начала эпидемии заболело 132189 человек.

Выздоровели на этот день еще 322 человека, а всего 110 178.

От осложнений болезни скончались 25 пациентов. Общее число умерших от ковида достигло 5 727 человек.

- Показатель заболеваемости за весь период пандемии составляет 5683,07 случаев на 100 тысяч населения, в том числе за прошедшие сутки - 23,69,- отметили в Роспотребнадзоре.

За весь период роста заболеваемости лаборатория Роспотребнадзора провела 2670845 исследований на наличие коронавируса.