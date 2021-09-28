В Воронеже на улице Солнечной спилили опасные деревья и сухие ветви

Фото управы Коминтерновского района

После многочисленных обращений жителей чиновники управы Коминтерновского района приняли решение опилить старые и аварийные деревья на улице Солнечной. Их корни вросли в проходящий здесь коллектор, а сами деревья, в случае падения, могли повредить дом №28 на переулке Радиозаводском.

Для проведения работ пришлось перекрыть участок дороги от улицы 45 Стрелковой дивизии до улицы Брянской. На все деревья предварительно оформили порубочные билеты. Опиловку провели силами районного комбината благоустройства, городской аварийно – ремонтной службы, а также главного управления МЧС по Воронежской области.