Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 сентября 2021 17:09

В Воронеже на улице Солнечной спилили опасные деревья и сухие ветви

Корни исполинов вросли в канализационный коллектор
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото управы Коминтерновского района

Фото управы Коминтерновского района

После многочисленных обращений жителей чиновники управы Коминтерновского района приняли решение опилить старые и аварийные деревья на улице Солнечной. Их корни вросли в проходящий здесь коллектор, а сами деревья, в случае падения, могли повредить дом №28 на переулке Радиозаводском.

Для проведения работ пришлось перекрыть участок дороги от улицы 45 Стрелковой дивизии до улицы Брянской. На все деревья предварительно оформили порубочные билеты. Опиловку провели силами районного комбината благоустройства, городской аварийно – ремонтной службы, а также главного управления МЧС по Воронежской области.