Лишенный прав воронежский водитель пытался подкупить полицейского

Фото Виктора Левшакова Фото: из архива «КП»

Сотрудники ДПС остановили машину, которой управлял 42-летний житель Панинского района, ранее лишенный прав. Желая избежать наказания, водитель предложил сотруднику полиции деньги за «решение вопроса». Полицейский предупредил об уголовной ответственности за дачу взятки. Но панинца это не остановило.

- От предложенных денег сотрудник полиции отказался и сообщил о произошедшем в дежурную часть, после чего противоправные действия правонарушителя были пресечены, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки». Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.