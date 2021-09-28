Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия28 сентября 2021 18:13

Лишенный прав воронежский водитель пытался подкупить полицейского

За взятку мужчине грозит до 8 лет заключения
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото Виктора Левшакова

Фото Виктора Левшакова

Фото: из архива «КП»

Сотрудники ДПС остановили машину, которой управлял 42-летний житель Панинского района, ранее лишенный прав. Желая избежать наказания, водитель предложил сотруднику полиции деньги за «решение вопроса». Полицейский предупредил об уголовной ответственности за дачу взятки. Но панинца это не остановило.

- От предложенных денег сотрудник полиции отказался и сообщил о произошедшем в дежурную часть, после чего противоправные действия правонарушителя были пресечены, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки». Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.