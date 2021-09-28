Родственники велосипедиста, погибшего в центре Воронежа под колесами «Porche», ищут свидетелей

Фото Михаила Фролова Фото: из архива «КП»

В воронежских сообществах соцсетей появилось объявление о поиске свидетелей смертельного ДТП вечером 16 сентября на пересечении улиц Плехановской и Никитинской. В этой аварии погиб 30-летний велосипедист.

- Авария произошла в момент разворота автомобиля с Плехановской на улицу Никитинская, - рассказал автор объявления. - Велосипедист двигался по Плехановской в сторону Коминтерновского района. В результате столкновения автомобиля «Porche» и велосипеда велосипедист получил опасные для жизни травмы, был доставлен в дежурную больницу и скончался в реанимации.

Сообщается, что погибшего молодого человека звали Романом. Он ехал на велосипеде по проезжей части улицы Плехановская на свой зеленый свет в правом ряду. По данным родных погибшего автомобиль «Porshe» (Сayenne или Мacan) был темного цвета с московским номером. Оформлен на организацию. Предположительно, иномарка поворачивала на Никитинскую. От удара на машине образовалась вмятина по центру капота, а велосипедиста отбросило за пешеходный переход на улице Никитинской.

Родители погибшего просят предоставить любую важную информацию, а также фото или видео материалы с места аварии для помощи следствию.

Если вам что-то известно об этом ДТП, позвоните по телефону 7-929-01- 33-33 Екатерина Тройнина.