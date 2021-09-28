Жительницу Воронежа будут судить за незаконную регистрацию иностранцев

Теперь пенсионерке грозит лишение свободы на срок до трех лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время оперативно-профилактических мероприятий по пресечению нарушений миграционного законодательства в Ленинском районе полицейские обнаружили факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан.

69-летняя местная жительница, проживающая в частном доме, расположенном на улице Крылова, за денежное вознаграждение поставил на учет по месту пребывания шестерых гостей из-за рубежа, но при этом не собиралась предоставлять им жилье. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Теперь в соответствии со статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ» ей грозит лишение свободы на срок до трех лет.