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Происшествия28 сентября 2021 15:32

Жительницу Воронежа будут судить за незаконную регистрацию иностранцев

69-летняя пенсионерка прописала у себя шестерых гостей из-за рубежа
Алексей СЕРГУНИН
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Теперь пенсионерке грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Теперь пенсионерке грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время оперативно-профилактических мероприятий по пресечению нарушений миграционного законодательства в Ленинском районе полицейские обнаружили факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан.

69-летняя местная жительница, проживающая в частном доме, расположенном на улице Крылова, за денежное вознаграждение поставил на учет по месту пребывания шестерых гостей из-за рубежа, но при этом не собиралась предоставлять им жилье. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Теперь в соответствии со статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ» ей грозит лишение свободы на срок до трех лет.