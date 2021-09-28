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Спорт28 сентября 2021 15:00

Воронежский «Буран» расторг контракт с форвардом Подшендяловым

Уроженец Якутска в нынешнем розыгрыше ВХЛ набрал всего два очка
Алексей СЕРГУНИН
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Артем Подшендялов. Фото со страницы ХК «Буран» в VK.

Артем Подшендялов. Фото со страницы ХК «Буран» в VK.

Как сообщили «КП» в пресс-службе воронежского «Бурана», нападающий Артем Подшендялов покинул клуб из-за расторжения контракта по обоюдному согласию сторон.

В текущем розыгрыше ВХЛ 31-летний уроженец Якутска сыграл четыре матча и набрал два очка (0+2) при показателе полезности «+1».

Напомним, что ранее Подшендялов уже выступал за «Буран». В сезоне-2014/15 в 27-ми матчах заработал девять баллов (5+4).

Суммарно в ВХЛ он сыграл 155 матчей, забросил 40 шайб и отдал 60 результативных передач.