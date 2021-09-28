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Общество28 сентября 2021 14:35

Масочные рейды в воронежских маршрутках начнутся с 29 сентября

Пассажирам без средств индивидуальной защиты грозит штраф
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Воронежцы почти перестали надевать маски в маршрутках

Воронежцы почти перестали надевать маски в маршрутках

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

15 бригад выйдут утром 29 сентября в рейды по контролю соблюдения масочного режима в общественном транспорте Воронежа. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа.

Вернуть жесткий контроль за использованием масок чиновников вынудило обострение эпидситуации по коронавирусу: заболеваемость стремительно растет. В составе бригады будут представители администрации и сотрудники полиции. Последние будут составлять протоколы на нарушителей. Наказание за несоблюдение антиковидных мер может составить от тысячи до 30 тысяч рублей.

Таким образом чиновники хотят побудить горожан к соблюдению масочного режима в местах скопления людей, одним из которых является общественный транспорт.

Ранее чиновники так же пообещали пересмотреть график работы маршруток, чтобы избежать переполненности салонов. Правда, пока горожане результатов не заметили: в час-пик автобусы ходят набитыми до такой степени, что не закрываются двери.