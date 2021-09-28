Масочные рейды в воронежских маршрутках начнутся с 29 сентября

Воронежцы почти перестали надевать маски в маршрутках Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

15 бригад выйдут утром 29 сентября в рейды по контролю соблюдения масочного режима в общественном транспорте Воронежа. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа.

Вернуть жесткий контроль за использованием масок чиновников вынудило обострение эпидситуации по коронавирусу: заболеваемость стремительно растет. В составе бригады будут представители администрации и сотрудники полиции. Последние будут составлять протоколы на нарушителей. Наказание за несоблюдение антиковидных мер может составить от тысячи до 30 тысяч рублей.

Таким образом чиновники хотят побудить горожан к соблюдению масочного режима в местах скопления людей, одним из которых является общественный транспорт.

Ранее чиновники так же пообещали пересмотреть график работы маршруток, чтобы избежать переполненности салонов. Правда, пока горожане результатов не заметили: в час-пик автобусы ходят набитыми до такой степени, что не закрываются двери.