Воронежские тхэквондисты победили на международном турнире

Алексей Владимиров (слева) и Виктория Железнова (справа). Фото пресс-службы ЦСПСК Воронежской области.

В Москве проходит десятый международный рейтинговый турнир по тхэквондо «Russia Open». На счету воронежских спортсменов уже два золота.

В категории до 67 килограммов у женщин победила Виктория Железнова, которая в начале сентября стала чемпионкой страны.

В полуфинале наша спортсменка со счетом 40:2 в двух раундах одержала победу над эстонской спортсменкой Кайей Лаатсперой. А вот бой за золото оказался вдвое длиннее. После двух раундов Железнова вела 11:7, но не удержала это преимущество. «И только за восемь секунд до конца дополнительной минуты она смогла нанести решающий удар», - уточняет пресс-служба ЦСПСК Воронежской области.

У мужчин в весовой категории до 63 килограммов лучшим стал Алексей Владимиров - бронзовый призер минувшего чемпионата России, а также обладатель Кубка страны. Судьба первого места решилась в последние 40 секунд. Владимиров вел со счетом 11:7, но соперник смог вырваться вперед 13:12. Однако Алексей тут же нанес ему два удара, вернул себе лидерство и довел бой до победы со счетом 18:16.

Это был наш день! – так отреагировал на успех наших спортсменов старший тренер сборной Воронежской области Роман Ходин. - Все получилось.