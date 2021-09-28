В Воронежской области вор-рецидивист избил знакомого и похитил телевизор

Задержанный во всем признался и пояснил, что якобы потерпевший должен был ему денег. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сотрудники полиции ОМВД России по Хохольскому району задержали 36-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого за совершение имущественных преступлений, по подозрению в совершении открытого хищения имущества.

Накануне в дежурную часть районного отдела полиции поступило сообщение от 33-летнего местного жителя о совершенном в отношении него грабеже.

Потерпевший пояснил, что проживает в четырехэтажном доме на первом этаже и в ночное время его сосед разбил окно и проник к нему в квартиру. Злоумышленник нанес мужчине несколько ударов в область головы и туловища, после чего похитил жидкокристаллический телевизор и скрылся с места происшествия. Оперативники задержали его по адресу проживания в соседнем подъезде данного дома.

Задержанный во всем признался и пояснил, что якобы потерпевший должен был ему денег, однако сам заявитель данный факт отрицает.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. «В соответствии с частью 2 статьи 161 УК РФ «грабеж» ему грозит до семи лет лишения свободы», - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.