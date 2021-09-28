Еще одну реку Воронежской области зарыбят мальками

Фото с сайта департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области

В Воронежской области завешаются работы по расчистке 20 километров русла реки Икорец. Сейчас идет приемка выполненного объема за сентябрь.

- Кроме расчистки русла условиями контракта предусмотрено зарыбление, - уточнили в департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области. - Подрядчик проводит подготовительные мероприятия.

514 тысяч мальков сазана доставят из специализированного хозяйства и выпустят в реку в районе села Верхний Икорец Бобровского района, ориентировочно в 3 км по течению, рассказал представитель подрядчика.

Напомним, ранее мальков стерляди выпустили в реку Дон.