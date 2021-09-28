Бывший сотрудник мэрии Воронежа избежал наказания из-за истечения срока давности преступления

Подгурского освободили от уголовной ответственности, так как с момента преступления прошло больше девяти лет. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Ленинский райсуд вынес обвинительный приговор бывшему руководителю управления имущественных отношений мэрии Воронежа Юрию Подгурскогому.

Экс-чиновника приговорили к 250 часам обязательных работ из-за халатности, которая привела к сносу объекта культурного наследия.

Но как пояснили «КП» в пресс-службе суда, в связи с истечение сроков давности, Подгурского тут же освободили от уголовной ответственности, так как с момента преступления прошло больше девяти лет.

Напомним, что по версии следствия, осенью 2012 года чиновник при оформлении аукциона и составлении договора купли-продажи на здание по адресу Краснознаменная, 103, где располагались «Чижовские казармы», не указал, что оно является объектом культурного наследия. При этом в управлении были такие данные.

Компания-покупатель получила здание комплекса без обременения и в феврале 2014 года снесла его. А сам Подгурский ушел с поста главы управления мэрии осенью 2013 года.