Жилинспекция поверит готовность 500 воронежских многоэтажек к пуску отопления

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Чиновники передали в Государственную жилищную инспекцию 11 обращений об отсутствии паспортов готовности многоквартирных домов к началу отопительного сезона. Напомним, согласно распоряжению мэра Воронежа, отопление должны были начать давать с 27 сентября.

В связи с этим инспекторы проведут внеплановые проверки в отношении более 500 воронежских домов, в том числе 190 – в Центральном районе, 166 домов - в Ленинском районе, 53 дома - Левобережном районе, 51 - Железнодорожном районе, 28 - домов в Советском и 7 - в Коминтерновском районе.

ГЖИ затребовало у УК паспорта готовности к отопительному сезону, акты полной готовности многоквартирного дома к эксплуатации и акты промывки и опрессовки (гидравлического испытания) систем отопления. В ходе проверки инспекторы выяснят, соответствуют ли эти документы требованиям, а также в какие сроки они были получены. По закону, это должно было произойти не позднее 15 сентября.

Нарушителям грозят крупные штрафы.