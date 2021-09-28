В Воронеже возбудили уголовное дело из-за инцидента с загоревшимся автобусом № 90

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области. Следователи СК допрашивают пассажиров автобуса, представителя компании-перевозчика и других свидетелей.

Следственный комитет РФ по Воронежской области возбудил уголовное дело в соответствии с ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Напомним, что 27 августа этого года примерно в 15 часов на улице Богдана Хмельницкого в Воронеже во время движения произошло возгорание пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту № 90.

По предварительным данным, причиной возникновения пожара послужило самопроизвольное отсоединение одного из шлангов и последующее воспламенение гидравлической жидкости в двигателе. Также на момент возгорания система пожаротушения в данном автобусе находилась в неисправном состоянии, что создавало непосредственную угрозу жизни или здоровью людей.

В настоящее время следователи СК допрашивают пассажиров автобуса, представителя компании-перевозчика и других свидетелей. Назначены необходимые экспертизы, изучается документация. Расследование уголовного дела продолжается.