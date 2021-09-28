Ради лайков и просмотров 16-летний юноша катался по Воронежу на крыше машины

Водителя оштрафовали на одну тысячу рублей. Фото пресс-службы УМВД России по Воронежской области.

Накануне в местных соцсетях появился видеоролик, зафиксировавший нарушение правил перевозки пассажиров. На видео запечатлено, как в Воронеже по проспекту Революции движется автомобиль «Лада Приора», на крыше которого находится молодой человек в форменной одежде, схожей с формой сотрудника ДПС.

Сотрудники Госавтоинспекции в кратчайшие сроки установили и задержали водителя транспортного средства, а также его пассажира. Им оказался 19-летний местный житель. Его привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 12.23 КОАП РФ «Нарушение правил перевозки людей». «Водителя оштрафовали на одну тысячу рублей», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Кроме того пассажиру, 16-летнему местному жителю, грозит административная ответственность по части 1 статьи 17.12 КОАП РФ «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов». Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних Железнодорожного района города, где примут решение о назначении ему наказания.

Правонарушители пояснили, что являются начинающими блогерами и с их слов, подобный контент должен был привлечь внимание пользователей популярных соцсетей, а также увеличить количество их подписчиков. Форму сотрудника ДПС несовершеннолетний местный житель приобрел на сайте объявлений и использовал для видеосьемки.