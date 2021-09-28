В Воронеже в столкновении с «Фольксвагеном» травмы получили двое несовершеннолетних

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. Фото пресс-службы УМВД России по Воронежской области.

Вчера в 20:00 у дома 93/5 по ул. Ф. Тютчева в Воронеже, по предварительным данным, водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан», 47-летняя женщина, выезжая с прилегающей территории с левым поворотом в сторону ул. Планетная, не уступила дорогу скутеру «Vento Smart 2», который двигался по ул. Ф. Тютчева со стороны ул. Планетная в направлении ул. Героев России.

«В результате столкновения 16-летний водитель скутера и его 16-летний пассажир получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.