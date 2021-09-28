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Происшествия28 сентября 2021 10:10

В ДТП под Воронежем погиб мужчина

Он не справился с управлением и вылетел в кювет
Алексей СЕРГУНИН
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Накануне в регионе произошло 122 ДТП, из которых в Воронеже – 93.

Накануне в регионе произошло 122 ДТП, из которых в Воронеже – 93.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне примерно в 15:50 в Каширском районе на втором километре автодороги «Юдановка-Степной», по предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля «Форд Мондео» не справился с управлением и вылетел в кювет, где перевернулся.

В результате ДТП пассажир автомобиля, 64-летний местный житель, от полученных травм скончался на месте происшествия. Как отмечает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области, «водитель находился в состоянии алкогольного опьянения».

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Отметим, что накануне в регионе произошло 122 ДТП, из которых в Воронеже – 93.