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Спорт28 сентября 2021 9:57

Воронежские акробаты стали сильнейшими в Европе

Первенство Старого света состоялось в итальянском Песаро
Алексей СЕРГУНИН
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Максим Коршунов, Артем Логвинов, Илья Бочеров и Иван Микулин опередили своих основных соперников из Израиля в квалификации на 1,04 балла, а в финале – на 0,7. Фото ЦСПСК Воронежской области.

Максим Коршунов, Артем Логвинов, Илья Бочеров и Иван Микулин опередили своих основных соперников из Израиля в квалификации на 1,04 балла, а в финале – на 0,7. Фото ЦСПСК Воронежской области.

В итальянском Песаро состоялось первенство Европы по акробатике, ознаменовавшееся триумфом воронежских спортсменов.

Наши земляки Максим Коршунов, Артем Логвинов, Илья Бочеров и Иван Микулин опередили своих основных соперников из Израиля в квалификации на 1,04 балла, а в финале – на 0,7.

- Выступили как всегда, достойно, - не скрывала своих эмоций тренер по акробатике Юлия Львова. - Не сомневались в своей победе! Хочется отметить работу хореографа Татьяны Евдокимовой - она как всегда на высоте. И спасибо всей нашей бригаде, работавшей с ребятами.

Отметим, что это вторая международная победа для наших земляков в этом сезоне. Ранее Коршунов, Логвинов, Бочеров и Микулин стали победителями первенства мира в Женеве.