Под Воронежем мужчина похитил у односельчанина кроссовки, телефон и 180 тысяч рублей

Истец признался, что неоднократно обращался к земляку с требованием возместить ущерб в добровольном порядке, но тот не захотел этого делать. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель села Чигорак обратился в Борисоглебский городской суд с иском к своему земляку.

Дело в том, что мужчина обворовал односельчанина, похитив кроссовки, телефон, чехол к нему и 180 тысяч рублей.

В ходе судебного разбирательства ответчик частично возместил причиненный им ущерб в размере 50 тысяч рублей, а также передал истцу трактор марки Т16, оцененный в 92 680 рублей. Но после вынесения приговора выяснилось, что у ответчика нет документов на транспортное средство. В результате использовать и эксплуатировать его невозможно. Поэтому трактор зачли в качестве металлолома стоимостью 30 тысяч рублей.

Истец признался, что неоднократно обращался к земляку с требованием возместить ущерб в добровольном порядке, но тот не захотел этого делать.

Поэтому мужчина через суд собирается взыскать с ответчика 125 263 рубля 23 копейки. Дело в том, что деньги были украдены с кредитной карты, поэтому потерпевшему пришлось компенсировать проценты, неустойки и совершать другие платежи.