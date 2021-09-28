Воронежские каратисты завоевали две медали на Спартакиаде молодежи

Алексей Редько (слева). Фото ЦСПСК Воронежской области.

В Анапе состоялась Спартакиада молодежи по всестилевому каратэ. В активе Алины Тютиной бронза, на счету Алексея Редько – серебро.

Алексей выступал в весовой категории до 64 килограммов.

- Решающий бой был равный, - так прокомментировал выступление своего воспитанника тренер Владимир Бебнев. - По мнению судей, победа была присуждена сопернику 2:1.

Любопытно, что Алексей входит в состав двух сборных России - по джиу-джитсу и всестилевому каратэ. Готовится выступить на первенстве мира по всестилевому каратэ в Турции в октябре и джиу-джитсу в ОАЭ в ноябре.

Как сообщает пресс-служба ЦСПСК Воронежской области, в Анапе наш земляк стал призером по двум видам спорта. К награде по каратэ он добавил бронзу по джиу-джитсу в весовой категории до 60 килограммов.