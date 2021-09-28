Житель Воронежской области катался по селу на мотоцикле в нетрезвом виде

Мужчина утром поехал по делам в нетрезвом виде, но на улице Мира был остановлен сотрудниками ДПС. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

62-летний летний житель села Махровка по второй раз сел за руль мотоцикла ИЖ «Планета 3» пьяным. Об этом сообщат пресс-служба Борисоглебского городского суда.

Инцидент произошел в конце августа, когда мужчина утром поехал по делам в нетрезвом виде, но на улице Мира был остановлен сотрудниками ДПС.

Теперь в соответствии с частью 1 статьи 264.1 УК РФ ему грозит до двух лет лишения свободы.