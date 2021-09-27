Под Воронежем выделят 31,5 миллион рублей на ремонт дороги к наплывному мосту

До 15 декабря предстоит выполнить немало работы и на наплывном мосту в Новоживотинном и на подъездах к нему. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В региональном департаменте дорожной деятельности объявили торги на восстановление дороги в селе Новоживотинное Рамонского района. Она ведет к наплывному мосту через Дон.

Начальная цена аукциона – 31 537 800 рублей. Деньги выделят из областной казны. За эту сумму или несколько меньшую подрядчик должен будет до 15 декабря восстановить асфальт на поврежденном участке дороги, поменять или уложить выравнивающий слой, отремонтировать причалы моста и подсыпать, где это необходимо, землю на обочины.

Заявки на аукцион принимают до 4 октября. А уже на 6 октября намечены торги.

А вот подрядчика для изготовления и монтажа наплавного моста через Дон в селе Новоживотинное выбрали еще летом 2021 года. Контракт на 81,7 млн рублей будут выполнять специалисты предприятия Воронежской области Павловского судостроительно-судоремонтного завода. Им нужно будет также до 15 декабря построить и установить 80-метровую конструкцию моста. Его полная ширина будет 11 метров, в том числе проезжей части – 4,5 метров. Борта моста нужно сделать высотой 1,1 метра.