Два футболиста воронежского «Факела» попали в сборную 13 тура ФНЛ

Хызыр Аппаев (слева) и Андрей Никитин стали героями матча со "Спартаком-2". Фото: с сайта ФК "Факел"

В символическую сборную 13 тура ФНЛ попали сразу два игрока «Факела». И нападающий Хызыр Аппаев, и хавбек Андрей Никитин в матче с московским «Спартаком-2», завершившимся разгромом гостей из столицы – 3:0, забили голы. Но Хызыр прибавил к забитому мячу еще и голевой пас.

Кроме того, эксперты ФНЛ особо отметили игру полузащитника нижнекамского «Нефтехимика» Александра Юшина. На его счету дубль и голевая передача в матче с «Краснодаром-2».

Также аналитики не могли не оценить по заслугам победу «Акрона» из Тольятти над лидером – московским «Торпедо». Это было первое поражение столичной команды в нынешнем чемпионате. В символическую сборную попал полузащитник Константин Савичев, отдавший классный голевой пас Ивану Чудину, вратарь Никита Гойло, заслуживший свой «сухарь» на все 100 процентов. И, конечно, главный тренер «Акрона» Владимир Жапалэу.

В символическую сборную 13-го тура Олимп-Первенства ФНЛ сезона-2021/2022 попали два игрока «Факела» – полузащитник Андрей Никитин и нападающий Хызыр Аппаев. Оба забили по мячу в ворота «Спартака-2», а на счету Хызыра – ещё и голевой пас.

Также в сборную 13 тура ФНЛ попали:

защитники Денис Фомин («СКА-Хабаровск»), Кирилл Большаков («Олимп-Долгопрудный»);

полузащитники Ираклий Квеквескири («СКА-Хабаровск»), Филипп Дворецков («Нефтехимик» (Нижнекамск), Ишхан Гелоян («Балтика» (Калининград), Сергей Серченков («Ротор» (Волгоград).