В центре Воронежа будут судить сына, убившего мать молотком и ножом

Комната квартиры, где произошло страшное убийство. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело в отношении 43-летнего воронежца. Его обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» (от 8 до 15 лет лишения свободы).

По данным следствия, 16 января в квартире на улице Плехановской 43-летний сын, будучи пьяным, поругался с 69-летней матерью. Схватил молоток-кирку и нож и начал бить ее в голову и в шею. От ранений пенсионерка умерла. О ее смерти в полицию сообщили родственники, обнаружившие ее тело 17 января. Вскоре к разбирательству обстоятельств убийства подключились работники Следственного комитета.

- В ходе следствия обвиняемый свою вину не признал, его арестовали. Следователи собрали достаточно доказательств, что убийца – именно он. Его вину подтверждают и показания свидетелей, и заключения проведенных экспертиз, – сообщил руководитель следственного отдела по Центральному району Воронежа регионального управления СК России Александр Волокитин.