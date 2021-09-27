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Общество27 сентября 2021 17:00

Умер легендарный врач воронежского «Факела»

Владимир Васильев проработал в команде 23 года
Юрий КОЗЛОВ
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Владимиру Васильеву было 79 лет.

Владимиру Васильеву было 79 лет.

Фото: с сайта ФК "Факел"

В воскресенье 26 сентября умер легендарный врач «Факела» Владимир Васильев. Ему было 79 лет.

Владимир Васильев отработал врачом «Факела» более 23 лет. Владимир Васильевич стал доктором команды в 1977 году, а покинул ее после сезона-2000. Он застал золотые 80-е, когда «Факел» обыгрывал московский «Спартак» и выходил в высшую лигу еще чемпионата СССР.

В клубе принесли соболезнования родным, близким и коллегам Владимира Васильевича. «КП-Воронеж» присоединяется к ним.

Напомним, 20 сентября стало известно о смерти спортивного врача Олега Голубева. С 2014 по 2017 годы Олег Викторович работал в «Факеле». Ему было 56 лет.