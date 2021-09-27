Воронежский «Буран» с одним нападающим продлил контракт, а с другим расстался

Данил Макаров останется "ураганным" на ближайшие полтора года. Фото: с сайта ХК «Буран»

Кадровая служба «Бурана» на днях немало поработала. Во-первых, продлили контракт с нападающим Данилом Макаровым. Теперь форвард, хорошо проводящий старт сезона, будет в стане «ураганных» до 30 апреля 2023 года.

В то же время «Буран» расторг контракт с нападающим Матвеем Тымченко. Статистика игрока говорит сама за себя: он провел пять матчей, но так и не отметился в них ни одним набранным очком. За время нахождения Матвея на льду «Буран» пропустил на одну шайбу больше, чем забил. Соответственно, показатель полезности Тымченко -1. С такими исходными данными неудивительно, что с ним решили расстаться.

Матвея Тымченко в "Буране" больше не будет. Фото: с сайта ХК «Буран»

27 сентября «Буран» отправился на длительный выезд по маршруту Орск - Челябинск - Курган - Верхняя Пышма. Первая игра состоится уже 28 сентября. Соперник – «Южный Урал» из Орска. Игра начнется в 16.30 по московскому времени.