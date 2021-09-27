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Общество27 сентября 2021 15:41

Клиенты Tele2 могут оплатить счет с помощью Yandex Pay

Сервис позволяет клиентам сделать это быстро и без комиссии
Источник:kp.ru
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Компания запускает новый способ пополнения счета – через Yandex Pay. Сервис позволяет клиентам сделать это быстро и без комиссии. Абоненты Tele2 при пополнении баланса через Yandex Pay до 15 ноября получат бонус – возврат кешбэка на абонентский номер.

Клиенты оператора могут пополнить счет мобильного телефона через сервис Yandex Pay в разделе «Оплата» на сайте tele2.ru. Для этого им потребуется указать свой номер телефона и сумму к оплате. Минимальный размер платежа при пополнении баланса лицевого счета абонента через Yandex Pay составляет 100 рублей. Для совершения оплаты необходимо, чтобы банковская карта пользователя была привязана к его аккаунту на Яндексе. Привязать карту клиент может в любой момент даже во время оплаты.

Клиенты оператора, оплатившие услуги связи через Yandex Pay на сайте Tele2 до 15 ноября 2021 года, получат бонус на счет мобильного телефона. Он равен 10% от потраченной суммы, если она не превышает 2000 рублей. Для всех абонентов, которые потратят более 2000 рублей, кэшбек фиксированный 200 рублей. Количество платежей не ограничено. Подробнее об акции на сайте tele2.ru.

Yandex Pay сервис для быстрой и удобной оплаты покупок и услуг в интернете в несколько кликов. Клиенту не требуется каждый раз вводить реквизиты карты, они подтягиваются из аккаунта на Яндексе автоматически. Если к его аккаунту привязано сразу несколько банковских карт, он может выбрать, с какой из них списать деньги. Оплата через сервис Yandex Pay безопасна, платежные данные хранятся в Яндексе в зашифрованном виде. Подробнее о сервисе на pay.yandex.ru.

Михаил Голубев, директор по электронной коммерции Tele2:

«Сегодня сформировалась большая аудитория пользователей, которые каждый день обращаются к Yandex Pay. Мы видим, как сервис развивается и появляется во многих внешних продуктах, тем самым расширяя свою аудиторию. Для нас это означает, что и среди абонентов Tele2 все больше тех, кому удобно оплачивать услуги связи этим привычным для них способом. Мы просто идем за нашими клиентами и предлагаем возможность оплатить услуги связи не только на базе нашей собственной платформы Tele2Pay, но и через другие удобные платежные сервисы».

Подробнее на сайте tele2.ru.