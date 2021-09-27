Воронежцы пожаловались на огромную очередь еще в одну поликлинику

Автор поста утверждает, что очередь в поликлинику кончается только на улице. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили пост с жалобой на огромную очередь в поликлинику № 14 (улица Туполева, 50) в микрорайоне ВАИ. Там было фото людей, стоящих на улице. Как объяснил автор поста, это конец очереди. А внутрь помещения, по его словам, и вовсе нельзя пройти. Что неудивительно, так как на регистратуре принимает только один человек. Автор поста утверждает, что люди вынуждены проводить в очереди по шесть часов.

Мы направили запрос по поводу этой ситуации в региональный департамент здравоохранения.

Напомним, недавно сообщали о схожих проблемах в детской поликлинике № 8 и в детском отделении поликлиники № 7 в Шилово. В первой большую очередь объяснили сезонным наплывом заболевших и повышенным спросом на справки для кружков. Во второй нехватка педиатров, для приема посоветовали предварительно звонить в регистратуру, правда, там трубку берут крайне редко.