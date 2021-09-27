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Происшествия27 сентября 2021 15:03

В Воронеже "Фольксваген" столкнулся с автобусом: пострадала пассажирка маршрутки

Авария произошла недалеко от автовокзала
Ярослав ИВАНОВ
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Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии с маршрутным автобусом, которая произошла в Воронеже днем 27 сентября недалеко от автовокзала.

Около 13.20 возле Московского проспекта, 36 иномарка столкнулась с маршруткой №5а. По предварительным данным полиции, 27-летний водитель «Фольксваген поло», следовавший по Московскому проспекту в направлении Северного района, при повороте на Рабочий проспект не уступил дорогу и "подставился" под попутный автобус.

При столкновении в автобусе упала 38-летняя пассажира, ее отправили в больницу с травмами.