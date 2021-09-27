Волейболистки «Воронежа» завершили выезд в Брянск победой над рязанскими девушками

Фото со страницы ВК «Брянск» в VK. Фото: другой источник.

В воскресенье, 26 сентября, в Брянске финишировал розыгрыш чемпионата России-2021/22 по волейболу в высшей лиге «Б» среди женских команд.

В заключительный игровой день ВК «Воронеж» встречался с «Рязань-РГУ». После поражения в первой партии (16:25) наши девушки смоли собраться и нанесли бронзовому призеру прошлого розыгрыша первое поражение в сезоне – 3:1 (25:23, 25:22, 25:18).

Напомним, что в первом очном матче в рамках «брянского» тура победили рязанские девушки – 3:0.

А в двух других встречах ВК «Воронеж» с одинаковым счетом 3:0 одолел «Университет-Визит» из Пензы.

После четырех матчей наши спортсменки входят в тройку лидеров. У «Воронежа», «Рязань-РГУ» и череповецкой «Северянки-2» по девять очков. В спину нам дышат владимирский «Муром» (8), ижевский «Италмас-ИжГТУ» (7) и «Брянск» (6). Замыкают таблицу зоны «Центр» «Шуяночка» из Ивановской области и «Универ-Визит», проигравшие все встречи.

Матчи второго тура ВК «Воронеж» проведет с 14 по 17 октября в Череповце. Наши девушки по два раза сыграют с «Шуяночкой» и «Северянкой-2».