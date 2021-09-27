Школьник из Воронежской области стал героем шоу «Лучше всех» Первого канала

Кирилл Репкин уверенно чувствовал себя в компании Максима Галкина. Фото: Первый канал

Пятиклассник из поселка городского типа Кантемировка Кирилл Репкин стал одним из героев шоу «Лучше всех» Первого канала. Выпуск с его участием показали в воскресенье, 26 сентября.

Кирилл рассказал Максиму Галкину о своем хобби – собирательстве старинных предметов домашнего быта крестьян. Интерес к этому занятию у мальчика появился после посещения его группой детского сада районного краеведческого музея. Сейчас в домашнем музее Кирилла около 400 экспонатов.

Юный любитель старины не только рассказал о своей коллекции, но и показал часть ее. Экспонаты из домашнего музея привезли из Кантемировки в Москву на автомобиле телепередачи.

Кирилл показал Максиму Галкину часть своей коллекции. Фото: Первый канал

Кирилл Репкин получил традиционную медаль и почетное звание «Лучше всех». А еще – необычный приз в тему своего увлечения. Максим Галкин подарил ему настоящий дровяной самовар. Мальчик о таком давно мечтал.

Заявку на кастинг шоу «Лучше всех!» подала тетя мальчика еще в конце весны. Летом с мамой Кирилла связались, провели онлайн-кастинг с юным коллекционером и позже дали положительный ответ. Кирилл ездил на съемки передачи со своими дедушкой и бабушкой с 17 по 19 сентября.

Фрагмент телепередачи с участием Кирилла Репкина можно увидеть здесь (смотрите временной промежуток с 0:19:35 до 0:37:45).