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Общество27 сентября 2021 13:45

В Воронеже коммунальное предприятие полгода не платило работникам зарплату

Задолженность перед 42 сотрудниками составила 2 млн рублей
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Работники коммунального предприятия, осуществляющего сбор и обработку сточных вод, пожаловались в трудовую инспекцию на задержку зарплаты.

- В ходе проверки установлено, что работодатель не выплачивал заработную плату сотрудникам с декабря по июнь, в связи с чем образовалась задолженность по заработной плате перед 42 работниками. Виновные в нарушении трудового законодательства оштрафованы. 2,1 млн рублей задолженности по зарплате выплатили, - сообщили в Гострудинспекции Воронежской области.