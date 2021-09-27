Зампрокурора Левобережного района Воронежа перевели в Рамонь

Фото с сайта прокуратуры Воронежской области

Генеральный прокурор РФ своим приказом от 24 сентября назначил советника юстиции Лункина Владимира Александровича прокурором Рамонского района Воронежской области. Ранее он занимал должность заместителя прокурора Левобережного района Воронежа.

Владимир Лункин родился в 1986 году, имеет высшее юридическое образование, закончил ВГУ. В органах прокуратуры работает с 2008 года. Занимал должности следователя и старшего следователя Калачеевского межрайонного следственного отдела СУСКа при прокуратуре Российской Федерации по Воронежской области; помощника прокурора Семилукского района; прокурора, старшего прокурора отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры области.

За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации и прокурором Воронежской области.

Женат, воспитывает двух дочерей.