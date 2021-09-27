Воронежцев предупредили о возможных помехах на телеэкранах из-за солнечного излучения

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 27 сентября в Воронежской области возможны помехи в телеэфире. Это связано с началом интерференции - явления, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телесигнал. Интерференция возникает, когда Солнце встает ровно позади спутников связи. Расположение светила на прямой линии со спутником связи и ретранслятором длится несколько минут. Затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки».

- Во время интерференции возможно периодическое кратковременное «замерзание» картинки на экранах телевизоров, распад ее на пиксели, полное пропадание. В Воронежской области кратковременные прерывания сигнала могут наблюдаться вплоть до 23 октября с 11:34 до 12:41. Продолжительность помех в каждом случае — от нескольких секунд до 5 минут, - сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ». - Большинство зрителей цифрового эфирного ТВ, скорее всего, не заметят изменений в качестве изображения - цифровые технологии трансляции позволили свести к минимуму воздействие интерференции.