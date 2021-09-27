В Воронежской области нашли 105 участков, пригодных под строительство жилья

Воронежское Управление Росреестра совместно с чиновниками продолжает выявлять земельные участки, которые можно использовать под жилищное строительство в рамках программы «Земля для стройки».

К этому моменту в области выявили 22 земельных участка и территории, имеющих назначение «Индивидуальное жилищное строительство». Их общая площадь составляет 272 га. Еще 83 выявленных участка и территории имеют назначение «Для расположения многоквартирных домов», их площадь составила 569 га.

- По состоянию на 30 августа 2021 на публичной кадастровой карте размещены сведения о 17 земельных участках и двух территориях общей площадью 64 га, расположенных в Каширском (1 территория), Репьевском (1 территория), Павловском (3 земельных участка), Россошанском (3 земельных участка), Рамонском (9 земельных участков), Острогожском (1 земельный участок) муниципальных районах и Борисоглебском городском округе Воронежской области (1 земельный участок), - рассказали в управлении Росреестра по Воронежской области.

Узнать о наличии в регионе земельных участков для строительства жилья может любой желающий, а также подать заявку в режиме онлайн для оформления земли. Сведения об участках публикуются в свободном доступе на Публичной кадастровой карте. Сервис отображает информацию о потенциале использования участка, наличии инженерных сетей и другую.