В Воронежской области впервые за пять дней не побит рекорд суточной заболеваемости «ковидом»

На пять человек снизилось количество заразивщихся, но на такое же количество людей меньше стало и выздоровевших. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром в понедельник, 27 сентября, специалисты Роспотребнадзора сообщили об еще 541 заразившемся жителе Воронежской области. Впервые за пять дней не установлен рекорд суточной заболеваемости. В воскресенье, 26 сентября, напомним, заразившихся было чуть больше – 546. Всего за время эпидемии заболевших «ковидом» жителей Воронежской области стало 131 638.

Однако меньше людей по сравнению с сутками ранее и выздоровели. На утро 27 сентября победили «ковид» 317 жителей Воронежской области. Сутками ранее излечившихся от этой страшной напасти было 321. Теперь число выздоровевших наших земляков – 109 856.

Но самое главное – гораздо меньше людей умерли. На утро 27 сентября сообщили о 17 новых жертвах «ковида». 26 сентября их было гораздо больше – 28. Коронавирус убил в Воронежской области уже 5 702 человека.