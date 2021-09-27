В Россоши людей вакцинируют от «ковида» прямо во дворах жилых домов

Чтобы сделать прививку, жителям пяти россошанских домов нужно будет просто выйти во двор, захватив с собой документы. Фото: администрация Россошанского района, ВКонтакте. Фото: другой источник.

С 27 сентября по 1 октября с 18.00 до 19.30 во дворах пяти россошанских домов будут работать мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в районной администрации.

Пункты вакцинации будут работать:

27 сентября на улице Пролетарской у дома № 150б;

28 сентября – на ул. Свердлова, д. 49

29 сентября – на ул. Алексеева, д. 31

30 сентября – на пр. Труда, д. 12

1 октября – на ул. Свердлова, д. 35.

Всем желающим сделать прививку нужно захватить с собой паспорт, полис и СНИЛС.

В конце прошлой недели в Россоши всего за три дня заболели «ковидом» 190 человек. А еще две недели назад за сутки заражались не более 20. Пришлось на 30 коек увеличить отделение для больных «ковидом» в местной больнице. Сейчас оно готово принять 160 заразившихся. Пока там лечатся 139 пациентов. Из них только 65 – жители Россошанского района.

На амбулаторном лечении в Россошанском районе находятся 377 человек. 26 из них – дети. Для сравнения – по данным на 16 сентября, на дому лечились 193 человека, а на 9 сентября – 151.

Местные власти сообщают, что недостатка в вакцине от «ковида» в Россошанской районной больнице нет. На прививку можно записаться на вакцинацию на Госуслугах, а также по телефонам 8 (47396) 2-47-01, 6-60-03. Если вы живете в селе, необходимо обратиться к своему фельдшеру.