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Происшествия27 сентября 2021 10:32

Под Воронежем ищут водителя, сбившего насмерть мужчину

Смертельное ДТП случилось поздним вечером 26 сентября
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейские ищут водителя, сбившего насмерть пешехода.

Полицейские ищут водителя, сбившего насмерть пешехода.

Фото: из архива «КП»

В воскресенье, 26 сентября, в 23.40 в поселке Орлово Новоусманского района у дома № 30 по улице Пионерской случилась смертельная авария. Водитель, личность которого пока не установили, на машине, марку которой тоже сейчас выясняют, сбил насмерть пешехода. Возраст погибшего мужчины также пока неизвестен.

Полицейские ищут водителя, сбившего насмерть человека, а также выясняют личность жертвы аварии, и обстоятельства ДТП. Стражи порядка просят всех, кто что-либо знает об этом ЧП, позвонить по телефонам 8(473)269-61-02, 112 или 02. Конфиденциальность гарантируют.