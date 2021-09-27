Под Воронежем «Рено» врезалась в трактор: ранена женщина

Машины после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 26 сентября, в 17.20 в Семилукском районе на 17 километре дороги Курск-Борисоглебск-Курбатово-Землянск произошла авария.

Водитель Рено SR», 23-летний житель Липецка, ехавший со стороны села Курбатово в направлении Землянска, врезался в двигавшийся впереди трактор Т40 АМ. Управлявший им 65-летний местный житель не смог удержать равновесие громоздкой техники. Трактор опрокинулся на бок.

Трактор после столкновения опрокинулся на бок. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Оба водителя в аварии серьезно не пострадали. А вот пассажирка «Рено», 25-летняя жительница Московской области, получила травмы, ее отвезли в больницу.

Дорога после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего в Воронежской области 26 сентября случилось 98 ДТП, из них в Воронеже – 68, на районных дорогах – 19, на федеральных трассах - 11. В шести один человек погиб, пятеро получили травмы. Задержаны и оштрафованы 14 пьяных водителей, - сообщили в региональном ГУ МВД.