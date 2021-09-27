В Воронеже около жилых домов нашли труп мужчины

Сотрудники Следственного комитета разбираются в причинах двух внезапных смертей мужчин на улице. Фото: из архива «КП»

Утром в воскресенье, 26 сентября, в районе Нагорной дубравы, у одного из многоэтажных домов на улице Ломоносова местные жители обнаружили труп мужчины. Они позвонили в полицию. Вскоре к расследованию причин смерти и выяснению личности погибшего подключились сотрудники Следственного комитета.

- Следователи проводят проверку. Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчина. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Напомним, это уже второй подобный жуткий случай за минувшие выходные. 25 сентября около 11 часов в Ленинском районе у дома № 29 на улице Ворошилова тоже обнаружили труп мужчины. Умершему было 37 лет, следов насилия на теле не нашли. Причину смерти также выясняют сотрудники Следственного комитета.