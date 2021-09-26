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Происшествия26 сентября 2021 16:02

По научению мошенников жительница Воронеже продала дом и перевела злоумышленникам деньги

А еще с ее счета пропали 70 тысяч
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Девять жителей Воронежской области за сутки пострадали от мошенников. Среди них 50-летняя жительница областного центра.

Злоумышленники начали с «классики»: убедили жертву, что ее накоплениям на карте угрожают неизвестные. Женщина поверила незнакомцам, которые представились сотрудниками службы безопасности банка, и сообщила им свои персональные данные. Завладев 70 тысячами потерпевшей, мошенники вошли во вкус и через несколько дней ошарашили женщину сообщением, что кто-то пытается переоформить ее дом на другого собственника. Чтобы помешать сделке, нужно срочно продать недвижимость. Гражданка так и поступила. А вырученные за дом три миллиона рублей перевела на счета мошенников, которых теперь разыскивают полицейские.