В воронежских лесах небывалый урожай грибов

Страница сообщества "Мой и твой Воронеж" в соцсети "Вконтакте"

Небывалый урожай грибов заметили воронежцы в лесах региона после периода дождей. Грибники хвалятся в соцсетях ведрами маслят, лисичек и килограммовыми белым грибами.

А тем временем врачи предупреждают об опасности употребления в пищу дикорастущих грибов. Грибники находятся в группе риска по отравлениям ими.

Специалисты напоминают, что грибы делятся на съедобные (белый гриб, подосиновик, подберезовик, шампиньоны, опята, маслята, лисички и другие), условно съедобные (грузди, свинушки, волнушки и другие) – они нуждаются в предварительной подготовке: вымачивании, варке. Есть также несъедобные и ядовитые грибы, которые ежегодно вызывают отравления среди воронежцев.

Врачи предостерегают жителей региона от сбора грибов у дорог, магистралей, вблизи населенных мест. Собирать дары леса лучше в плетеные корзины для сохранения свежими. Кладите в лукошко только те грибы, которые хорошо знаете и в съедобности которых уверены. Срезайте каждый гриб с целой ножкой. Никогда не собирайте перезрелые, червивые, дряблые, трухлявые грибы. Перебирать грибы надо в день их сбора. Каждый вид готовьте отдельно.

- Категорически запрещается использовать для обработки грибов оцинкованную и медную посуду, поскольку при этом образуются окислы данных металлов, обладающие токсическими свойствами, способные привести к острым отравлениям, - предостерегают врачи. - Готовые блюда из грибов храните на холоде в эмалированной посуде не более суток.

Помните, что грибы – тяжелый для пищеварения продукт. Их нельзя употреблять детям, беременным, людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного такта.