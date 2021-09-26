В Воронежской области задержали охотников за металлом

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Житель села Пирогово Калачеевского района обнаружил пропажу металлических изделий со своего домовладения на общую сумму 17 тысяч рублей. Мужчина обратился в полицию.

Сотрудники МВД выехали на место, изучили обстоятельства пропажа и приступили к поискам похитителей.

Подозрение оперативников пало на жителей Калача – братьев 23 и 24 лет и их несовершеннолетнего родственника. Троица прибыла в село с целью поиска металла. Молодые люди заходили во дворы и искали, чем поживиться.

- В одном из дворов злоумышленники обнаружили много изделий из черного и цветного металлов. Хозяев дома не оказалось. Тогда молодые люди начали выносить вещи со двора и складывать их у дороги. Также ими было похищено имущество из гаража, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Похитители позвонили своему приятелю, чтобы тот помог вывезти металл, но в тот момент, когда злоумышленники грузили добытое, неожиданно появились хозяева дома. Парни сбежали, а хозяин дома обратился в полицию.

Подозреваемых задержали, в отношении них возбудили уголовное дело по статье «кража». Братьям грозит до пяти лет лишения свободы. А одного из братьев еще и привлекли к ответственности за вовлечение в преступление несовершеннолетнего.